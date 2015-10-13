حبس نقاش قتل عاملا لمعاكسته زوجته أثناء سيرها معه بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة، برئاسة المستشار جمال حتة، رئيس النيابة، بحبس "نقاش" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل عامل انتقامًا منه لمعاكسته زوجته أثناء سيرها معه بمدينة الخانكة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم حمادة عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغًا من "مصطفى يوسف عليوه"، 27 سنة، عامل بمصنع مراتب بالعبور، بقيام "محمد.ع.س"، 20 سنة، نقاش، بالتعدى على شقيقه "محمد يوسف عليوة"، 30 سنة، عامل بنفس المصنع، بالضرب محدثًا إصابته بجروح طعنية بالرقبة والصدر وتوفى متأثرًا بإصابته.

تمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه أثناء سيره وزوجته فوجئ بالمجنى عليه يقوم بمعاكسة زوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجنى عليه بالضرب (بمفك) كان بحوزته محدثًا إصابته بجرح بكف اليد اليمنى إلا أنه قام باستخلاص المفك من يده وأحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21905 جنح مركز الخانكة لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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