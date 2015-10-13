تحرير 1077 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير الأمن، بضرورة عودة الانضباط المرورى.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى، وكيل إدارة المرور، من تحرير وضبط 1077 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 525 مخالفة مرورية متنوعة (نموذج 125)، و135 مخالفة إزالة ملصقات، و231 مخالفة انتظار خاطئ، و4 حجز سيارة، و103 مخالفات سحب رخص قيادة وتسيير، و19 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و47 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.