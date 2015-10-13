أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحرير 1077 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

Google+ Print
تحرير 1077 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالإسماعيلية تحرير 1077 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير الأمن، بضرورة عودة الانضباط المرورى.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى، وكيل إدارة المرور، من تحرير وضبط 1077 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 525 مخالفة مرورية متنوعة (نموذج 125)، و135 مخالفة إزالة ملصقات، و231 مخالفة انتظار خاطئ، و4 حجز سيارة، و103 مخالفات سحب رخص قيادة وتسيير، و19 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و47 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365