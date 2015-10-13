بالصور: محمد عساف وخطيبته في مهرجان لندن السينمائي لحضور افتتاح "يا طير الطاير"

بعد الإقبال الكثيف على متابعته في إطار عرضه الافتتاحي العالمي الأول ضمن "مهرجان تورونتو السينمائي الدولي" (“TIFF”)، شهد "معهد الأفلام البريطاني" (“BFI”) العرض الأوروبي الأول للفيلم الروائي الطويل "يا طير الطاير" (“The Idol”)، وذلك ضمن فعاليات "مهرجان لندن السينمائي" (“London Film Festival”)، مساء الاثنين 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

كان من أبرز الحاضرين رئيس مجلس إدارة "مجموعةMBC" الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب سعادة أحمد الهنداوي، إلى جانب حشد من النُقّاد السينمائيين والأخصّائيين والمهتمّين والصحفيين العرب والأجانب.

وعلى الرغم من أن الفيلم سيُعرَض تباعاً في عدد وافر من المهرجانات السينمائية الدولية والإقليمية الأُخرى، قبل وصوله إلى دور السينما، فقد جاء حضور رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" شخصياً إلى العرض الأول في أوروبا، ليؤكّد التزام "مجموعة MBC" بالقضية الفلسطينية، ورغبتها بتسليط الضوء على قصة "محبوب العرب" ورمزيّتها، وما تحمله في طيّاتها من تجسيدٍ حيّ لطموحات الشباب العربي ونجاحاته.

من جانبه، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب سعادة أحمدالهنداوي، الذي حضر خصيصاً من نيويورك إلى لندن للمناسبة: "أنا موجود هنا اليوم لأحتفل بنجاح قصة "محبوب العرب" محمد عسّاف سينمائياً، وذلك بعد وصوله إلى القمة فنياً، ما يثبت بشكل قاطع أن الإصرار والعزيمة اللتيْن يتمتع بهما الشباب العربي الطَموح كفيلتيْن بجعله يصل إلى أرقى المراتب العالمية."

الجدير ذكره أن الفيلم مستوحَى من سيرة الشاب - النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وهو من تنفيذ المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الذي رُشِّح مرّتيْن لنيل جائزة الـ "أوسكار" عن فيلميْه الشهيريْن: "الجنة الآن" و"عمر"، والحائز أيضاً على جائزة "غولدن غلوب" عن فيلم "الجنة الآن" – “Paradise Now”.

وكما بات معلوماً، لا يسعى الفيلم إلى استعراض شريط أحداث حياة "محبوب العرب" الفائز في الموسم الثاني من برنامج "أراب آيدول" بحذافيرها، ولا يروي تفاصيلها، بل يأخذ من خطوطها العامة والعريضة مساراً للقصة، فيروي حكاية طموح شاب فلسطيني استثنائي وصعوده ونجاحه، مستلهماً بذلك قصة نجاح من وُصف بـ "الظاهرة"، انطلاقاً من المحلية الضيّقة والصعوبات التي واجهته داخل المخيمات، مروراً بالنجومية الإقليمية عبر برنامج "أراب آيدول" على MBC، ومنها إلى العالمية.

يذكر أن محمد حضر العرض برفقة خطيبته لينا القيشاوي.

حول أغنيات الفيلم

سجّل محمد عسّاف ثلاث أغنيات خاصة بـفيلم"يا طير الطاير"، تم توزيعها عالمياً من خلال شركة "بلاتينوم ريكوردز"، خلال العرض الافتتاحي العالمي الأول للفيلم ضمن فعاليات "مهرجان تورونتو السينمائي الدولي" (TIFF).

وضع موسيقى الفيلم ولحّن الأغاني الخاصة به الكاتب والمنتج والموزّع الموسيقي حبيب شحادة.