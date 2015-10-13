أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

John Legend و Chrissy Teigen ينتظران طفلهما الأول

Google+ Print

الثلاثاء 13-10-2015 12:47

فرحة كبيرة عمّت متابعي أخبار Chrissy Teigen، عندما أعلنت عبر تويتر أنها وزوجها المغني الأمريكي John Legend ينتظران مولودهما الأول.

 

وأضافت النجمة: "كما تعلمون، لقد كنا نحاول إنجاب طفل منذ فترة. لم يكن الأمر سهلاً، ولكننا كرّرنا المحاولة، لأننا كنا ننتظر هذا الطفل بفارغ الصبر لنضمّه إلى عائلتنا".

 

أما جون (39 عاماً) فكتب تعليقاً بسيطاً، لم يخلُ من الفكاهة، جاء فيه: "نحن حاملاً..".

 

يأتي هذا الخبر السعيد بعد أسابيع فقط من تحدّث عارضة الأزياء (29 عاماً) على مشكلاتها في الحمل، في برنامج FABLife.

 

تزوج John Legend من Chrissy Teigen قبل سنتين، ضمن حفل فاخر وأجواء رومانسية في فيلا بيتسو، وسط بحيرة كومو، في إيطاليا، بحضور الأهل والنجوم الأصدقاء.

 

شاكيرا حامل بطفلها الثاني من جيرارد بيكيه

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي