John Legend و Chrissy Teigen ينتظران طفلهما الأول

فرحة كبيرة عمّت متابعي أخبار Chrissy Teigen، عندما أعلنت عبر تويتر أنها وزوجها المغني الأمريكي John Legend ينتظران مولودهما الأول.

وأضافت النجمة: "كما تعلمون، لقد كنا نحاول إنجاب طفل منذ فترة. لم يكن الأمر سهلاً، ولكننا كرّرنا المحاولة، لأننا كنا ننتظر هذا الطفل بفارغ الصبر لنضمّه إلى عائلتنا".

أما جون (39 عاماً) فكتب تعليقاً بسيطاً، لم يخلُ من الفكاهة، جاء فيه: "نحن حاملاً..".

يأتي هذا الخبر السعيد بعد أسابيع فقط من تحدّث عارضة الأزياء (29 عاماً) على مشكلاتها في الحمل، في برنامج FABLife.

تزوج John Legend من Chrissy Teigen قبل سنتين، ضمن حفل فاخر وأجواء رومانسية في فيلا بيتسو، وسط بحيرة كومو، في إيطاليا، بحضور الأهل والنجوم الأصدقاء.

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