بالفيديو: بعد شفائها من السرطان بسمة وهبة متأثرة بسبب إصابة شقيقها بالمرض

بعد شفائها منذ أشهر من مرض سرطان الثدي الذي أصابها وعانت منه كثيراً، كشفت الإعلاميّة بسمة وهبة في برنامجها "هي مش فوضى" الذي يعرض عبر فضائية "ten"، عن إصابة شقيقها بالسّرطان، في حلقة خصّصتها للحديث عن الأورام السرطانيّة مع الطبيب المعروف دكتور هشام الغزالي.

بسمة تلقّت اتصالاً هاتفياً من شقيقها شريف وهبة، الذي يتلقّى العلاج حالياً في فرنسا، وتحدّث عن عدم توفّر العلاج بشكل جيّد في مصر، ما دفعه إلى السّفر وتحمّل صقيع الغربة هو وزوجته وأولاده في سبيل العلاج خارج مصر، وقال إنّه في مرضه بأشدّ الحاجة إلى أن يكون موجوداً داخل بلده، متسائلاً عن سبب عن وجود علاج مضمون فيها، وهو ما أصاب بسمة بتأثّر شديد فدمعت عيناها وعجزت عن التعليق.

استمعوا إلى مداخلة شقيق بسمة وهبة