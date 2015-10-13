أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: بعد شفائها من السرطان بسمة وهبة متأثرة بسبب إصابة شقيقها بالمرض

Google+ Print
بالفيديو: بعد شفائها من السرطان بسمة وهبة متأثرة بسبب إصابة شقيقها بالمرض بالفيديو: بعد شفائها من السرطان بسمة وهبة متأثرة بسبب إصابة شقيقها بالمرض

الثلاثاء 13-10-2015 13:23

بعد شفائها منذ أشهر من مرض سرطان الثدي الذي أصابها وعانت منه كثيراً، كشفت الإعلاميّة بسمة وهبة في برنامجها "هي مش فوضى" الذي يعرض عبر فضائية "ten"، عن إصابة شقيقها بالسّرطان، في حلقة خصّصتها للحديث عن الأورام السرطانيّة مع الطبيب المعروف دكتور هشام الغزالي.
بسمة تلقّت اتصالاً هاتفياً من شقيقها شريف وهبة، الذي يتلقّى العلاج حالياً في فرنسا، وتحدّث عن عدم توفّر العلاج بشكل جيّد في ، ما دفعه إلى السّفر وتحمّل صقيع الغربة هو وزوجته وأولاده في سبيل العلاج خارج مصر، وقال إنّه في مرضه بأشدّ الحاجة إلى أن يكون موجوداً داخل بلده، متسائلاً عن سبب عن وجود علاج مضمون فيها، وهو ما أصاب بسمة بتأثّر شديد فدمعت عيناها وعجزت عن التعليق.

استمعوا إلى مداخلة شقيق بسمة وهبة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري