أحلام لشيرين:أخطأت ولكن...وغادة عبد الرازق:لا تعتذري

القاهرة_مروة عبد الفضيل

ساندت الفنانتان أحلام وغادة عبد الرازق موقف زميلتهما شيرين عبد الوهاب في واقعة "الحذاء" وأكدتا أنها ليست بحاجة أصلاً إلى تقديم الاعتذار.

فقد نشرت أحلام على حسابها على "تويتر" صورة لشيرين وهي تمسك حذاءها وتضغط به على الزر في برنامج "ذا فويس" وعلقت عليها قائلة:" أنا متأكدة وكلي ثقته أن لك جمهور كبير في كل أنحاء الوطن العربي يحبك ويفهمك ويفهم طيبتك وقلبك الطاهر وأكيد بنعرف انك مستحيل تقصدي الإساءة لأي حد".

وأضافت أحلام فقط حماسك وتلقائيتك خانتك واصلي شيرين وكلنا معاكي متسيبيش حد يحبطك ولا يضايقك كلنا تعرضنا لأشياء خانتنا وأنا أول وحده وقعت فيها".

وأنهت أحلام كلامها قائلة لشيرين "أنا عن نفسي بحبك".

وفي الوقت الذي أكدت فيه أحلام أن شيرين قد خانها تصرفها أي إنها أخطأت بالفعل، فإن غادة عبد الرازق رفضت حتى اعتذار شيرين لجمهورها وكتبت على "فيس بوك" متوجّهة بالكلام إلى شيرين "أنتى مش محتاجة تعتذري علشان أحنا جمهورك متأكدين أنك متقصديش أي غلط في حق حد ومتأكدين أنك عفوية وإنسانة طيبة جدا. اللي بيهاجموكى دول اللي غيرانين منك ومن نجاحاتك. سيبك منهم وركزي في شغلك ونجاحاتك وبناتك وأهلك جمهورك إلى بيحبك وأنا واحدة منهم وكل سنة وأنتي طيبة حبيبتى".