أحداث فلسطين تؤجل حفل نجوى كرم في الأردن

أثار الإعلان الذي صدر بالأمس عن مكتب نجوى كرم الإعلامي، والذي يتعلق بتأجيل الحفل الذي كان المفترض ان تحييه نجوى في الأردن لـ"أسباب أمنية" بعض التساؤلات حوله، خصوصاً أن الاوضاع الامنية مستقرة في الأردن ولا يوجد فيها ما يستدعي تأجيل الحفل.

جورج حنا مساعد طارق أبو جودة، مدير أعمال نجوى، أشار في دردشة مع "سيدتي نت"، أن التأجيل تم بناء على رغبة متعهد الحفلات في الأردن، بسبب ما يجري في فلسطين، وإستشهاد عدد من الفلسطينيين نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية.

وتابع جورج" معظم جمهور الحفلات في الأردن من عرب 48 ، لذا رأى المتعهد أنه من الأفضل تأجيل حفل نجوى، إلى ما بعد إستقرار الوضع الامني في فلسطين".

وكان قد صدر عن مكتب نجوى كرم الإعلامي ما يلي:" يعلن مكتب شمس الغنية نجوى كرم عن تأجيل حفلة الأردن التي كان مقررا اقامتها في السادس من نوفمبر إلى وقت آخر لدواعٍ أمنية".