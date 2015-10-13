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تسمم جماعى لتلاميذ مدرسة صناديد بالغربية.. ومديرة الإدارة: بسبب الزبادى

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تسمم جماعى لتلاميذ مدرسة صناديد بالغربية.. ومديرة الإدارة: بسبب الزبادى تسمم جماعى لتلاميذ مدرسة صناديد بالغربية.. ومديرة الإدارة: بسبب الزبادى
أصيب عشرات من تلاميذ مدرسة صناديد للتعليم الأساسى التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بحالات تسمم جماعى، فور دخولهم الفترة المسائية، وتم نقل التلاميذ المصابين لمستشفى طنطا الجامعى لإجراء الإسعافات الأولية.

وقالت مها الشربينى مدير إدارة غرب طنطا التعليمية، فى تصريح صحفى، أن التلاميذ تناولوا زبادى يشتبه فى فساده وعدم صلاحيته قبل دخولهم المدرسة بالفترة المسائية، والمدرسة ليست طرفا فى القضية، وبناء عليه تم مخاطبة اللواء عبد الرءوف محمد رئيس مركز ومدينة طنطا، لإزالة جميع الأكشاك المجاورة للمدرسة والمدارس التابعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

- نقل 19 تلميذ ابتدائى بالغربية للمستشفيات بعد تناولهم زبادى فاسدا

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