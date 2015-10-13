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القوات المسلحة: نلتمس من قيم الهجرة نبراسا للعمل فى حماية الوطن

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القوات المسلحة: نلتمس من قيم الهجرة نبراسا للعمل فى حماية الوطن القوات المسلحة: نلتمس من قيم الهجرة نبراسا للعمل فى حماية الوطن
أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتى إجلالاً وتعظيماً لمبادئها وأهدافها التى نلتمس منها نبراسا يضيئ لنا الطريق فى شتى مناحى الحياة كشعب يتمسك بقيمه وعقيدته، وكجيش وطنى قوى يحمى مقدرات الوطن واستقراره.

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون ولاءهم المطلق للشعب المصرى العظيم الذى أقسموا على حماية أمنه وإرادته وصون مقدساته بأرواحهم ودمائهم، مقتدين بصاحب الهجرة النبوية الشريفة (محمد صلوات الله عليه وسلامه) فى الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونه من مهام ومسئوليات والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة التى تحفظ أمن الوطن واستقراره وقدسية وسلامة أراضيه.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها اللواء أركان حرب عصمت عبد العزيز مراد مساعد وزير الدفاع نيابة عن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلال الاحتفال الذى أقامته القوات المسلحة بمناسبة العام الهجرى الجديد 1437 هـ.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أيمن عقل، وألقى الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية كلمة أكد فيها أن الهجرة النبوية المشرفة لم تكن تحركا عشوائيًا، أو هروبًا من واقع شديد القسوة أحاط بالنبى صلى الله عليه وسلّم، وإنما كانت بتخطيط مدروس وتكاتف وتحمل للصعاب من أجل بناء الأمة، انتقل المسلمون بعدها من الضعف إلى القوة وتكون المدينة المنورة مركزًا لنشر قيم ومبادئ الإسلام الحق فى كل ربوع الدنيا.

وهنأ الشعب المصرى وأبناءه من رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة الشريفة والتى تتواكب مع احتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، لتحمل العديد من القيم والمعانى التى نحتاجها اليوم بالتجرد والانضباط وإعلاء مصلحة الوطن فى كل أمور حياتنا، وأن تكون بدايةً لبناءٍ جديدٍ للذات ونشرٍ روح المحبة والعمل والبناء ونبذ للفرقة والكراهية والهدم والإرهاب، لتظل مصر منارة للوسطية والتسامح ووحدة الصف من أجل مصلحة الوطن وأمنه وسلامته.

حضر الاحتفال عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط والصف والجنود.


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