نقل 19 تلميذ ابتدائى بالغربية للمستشفيات بعد تناولهم زبادى فاسدا

شهدت مدرسة صناديد الابتدائية بالغربية إصابة 19 تلميذ بالمرحلة الابتدائية بقىء وإسهال ومغص، عقب تناولهم زبادى بالشيكولاتة من خارج المدرسة.

تم استدعاء سيارات الإسعاف، حيث تم نقل 16تلميذًا لمستشفى طنطا الجامعى، وهم ريم عبد السلام السخيبى وإيمان كامل أبو عيسى، حبيبة محمد مسعود، حبيبة إسماعيل لطفى، أروى سمير حمودة، عبد الرحمن السيد أسامة، عبد الله محمد حلمى، نادر قنديل شحاتة، إسراء سمير جودة، عبد الرحمن سمير فتح الله، إسراء محمد شلبى، سلمى العيسوى شاهين، سهير إبراهيم السيد، سامى محمد سمير، سحر زكى عبد العال، شروق أحمد زيدان.

كما تم نقل التلاميذ هيام شريف مجاهد، ومريم السيد صلاح، وشهد عصام مقلد لمستشفى المنشاوى العام، حيث كشف مصدر طبى أن التشخيص المبدئى للإصابات يتلخص فى إسهال وقىء ومغص نتيجة تناول زبادى بالشيكولاتة من خارج المدرسة، لافتا إلى استقرار الحالة الصحية للتلاميذ وجارٍ أخذ عينات منهم لفحصها.

- تسمم جماعى لتلاميذ مدرسة صناديد بالغربية.. ومديرة الإدارة: بسبب الزبادى

>