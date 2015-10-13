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ولى أمر طالب يطلق النار على مدرسة لاعتراض معلم على غياب شقيقه بالشرقية

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ولى أمر طالب يطلق النار على مدرسة لاعتراض معلم على غياب شقيقه بالشرقية ولى أمر طالب يطلق النار على مدرسة لاعتراض معلم على غياب شقيقه بالشرقية
أطلق ولى أمر طالب بالصف الثانى الإعدادى، أعيرة نارية حية على مدرسة الروضة الإعدادية بقرية أولاد سيف بمحافظة الشرقية، بسبب اعتراض أحد المدرسين على غياب شقيقه المتكرر.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عبداللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغ حول قيام "سمير.ف.ع" شقيق الطالب "محمود" بإطلاق أعيرة نارية على مدرسة الروضة الإعدادية بقرية أولاد سيف مما تسبب فى خلق حالة من الفزع بين طلاب المدرسة، وانتقل إلى مقر المدرسة الدكتور إيهاب الجعفرى مدير الإدارة التعليمية ومأمور المركز لفتح تحقيق فى الواقعة.

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مصر 365