رفعت قمصان يرصد 5حالات لبطلان التصويت ويؤكد: الانتخابات القادمة غير مسبوقة

أشاد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات بجهود المجلس القومى للمرأة فى دعم المرشحات خلال مرحلة الإعداد للانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات القادمة غير مسبوقه لعدة أسباب، من أهمها أنه الاستحقاق الأخير فى خريطة المستقبل، كما أن النظام الانتخابى الحالى هو نظام غير مسبوق، والقوائم لها نظام جديد لإتاحة تمثيل المرأة بشكل مناسب.

وقدم مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات خلال لقاء "المرأة المصرية.. خطوة نحو برلمان 2015 " الذى ينظمه المجلس القومى للمراة مع المرشحات على مستوى الجمهورية بأحد فنادق القاهرة، مجموعة معلومات تفصيلية للناخبين عن كيفية الإدلاء بالصوت يومى الانتخاب، ومن له حق الانتخاب، وكيفيه إدارة العملية الانتخابية، ومعلومات حول النظام الانتخابى الحالى.

وأوضح قمصان للمرشحات 5 حالات تبطل الصوت الانتخابى، منها كتابة تعليق على ورقة الإدلاء بالصوت، واستخدام القلم الرصاص، أو استخدام ورقة أخرى غير الورقة المسلمة من القاضى، ونظام تقسيم الدوائر الحالى، مشيرا إلى أن أى قائمة تقدمت بأكثر من صفتين للمرأة تم رفض أوراقها، كما أوضح إجراءات إعلان النتائج وشروط وإجراءات الإعادة والفرز التى أقرتها اللجنة العليا.