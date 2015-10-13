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حماية المستهلك: نسعى لإعداد قانون قوى يحمى المستهلكين من الغش والتدليس

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حماية المستهلك: نسعى لإعداد قانون قوى يحمى المستهلكين من الغش والتدليس حماية المستهلك: نسعى لإعداد قانون قوى يحمى المستهلكين من الغش والتدليس
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الاجتماع الذى جمعه اليوم الثلاثاء، مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، شهدت تكاملاً فى وجهات النظر حول مشروع قانون حماية المستهلك.

وأضاف يعقوب، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن حماية المستهلك جزء من العدالة الإجتماعية، وأن الجهاز يستهدف إعداد قانون قوى يحمى جميع المستهلكين من أعمال الغش والتدليس.

وتابع، أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الضوابط لحماية المستهلك، وتوفير ظهير قانونى له، مؤكداً عدم تعارض تلك الضوابط مع جذب الاستثمار، حيث ستكون هناك معايير واضحة لحماية السوق.

وأكد يعقوب، أن دور الجهاز تكاملى مع الجهات المعنية أو المتعاملة مع المستهلك.

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