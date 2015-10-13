في_القمة - برزنتيشن: عملية بيع تذاكر السوبر أثبتت عالمية الأهلي والزمالك

أشار محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم عن أن عملية بيع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، كشفت عن عالمية قطبي الكرة المصرية.

ويحتضن ملعب هزاع بن زايد في إمارة أبو ظبي المباراة يوم الخميس المقبل.

وطُرحت التذاكر عبر الإنترنت بفئات تبدأ بـ50 درهم و125 درهم و150 درهم و200 درهم و250 درهم و400 درهم.

وقال كامل في مؤتمر صحفي: "كان من المفاجئ لنا، أن عملية بيع التذاكر شهدت مشاركة من بعض البلدان الأوروبية. وهو ما يثبت عالمية الأهلي والزمالك".

وتابع "فكرنا في إقامة مباراة السوبر المصري في الإمارات منذ 4 أشهر فقط، خصوصاً بعد إقامة مباراة السوبر الإيطالي في الصين، وكذلك السوبر السعودي الذي أقيم في لندن، وتلقينا العديد من العروض منذ طرح الفكرة، ووافقت بمجرد تلقي طلباً من الاتحاد الاماراتي".

وأتم "هناك أيضا محاولات لإقامة السوبر الإماراتي علي الملاعب المصرية."