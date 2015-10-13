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#في_القمة - الجالية المصرية بالإمارات تؤازر الزمالك ومحاضرة فنية من فيريرا للاعبين

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#في_القمة - الجالية المصرية بالإمارات تؤازر الزمالك ومحاضرة فنية من فيريرا للاعبين #في_القمة - الجالية المصرية بالإمارات تؤازر الزمالك ومحاضرة فنية من فيريرا للاعبين

تجمعت أعداد كبيرة من الجالية المصرية بالإمارات عند فندق روتانا العين لمؤازرة لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي المرتقبة الخميس في كأس السوبر المصرية.

وحرص العديد من المشجعين على التقاط صور تذكارية مع اللاعبين وبالأخص باسم مرسي ومحمود كهربا وأيمن حفني وأحمد الشناوي.

وحفز الجمهور لاعبي بطل وطالبهم بتقديم أداء جيد ضد وصيفه في الدوري والكأس المحليين الأهلي.

ويلقي مدرب الزمالك جوزفالدو فيريرا محاضرة فنية للاعبين عصر الثلاثاء قبل خوض الحصة التدريبية الأولى على ملعب خليفة في مدينة العين.

وسيخوض الزمالك مرانه الرئيسي الأربعاء على استاد هزاع بن زايد الذي سيستضيف المباراة.

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