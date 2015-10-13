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#في_القمة – عبد الفضيل لـ في الجول: أسافر للإمارات على نفقتي لتشجيع الأهلي من المدرجات

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#في_القمة – عبد الفضيل لـ في الجول: أسافر للإمارات على نفقتي لتشجيع الأهلي من المدرجات #في_القمة – عبد الفضيل لـ في الجول: أسافر للإمارات على نفقتي لتشجيع الأهلي من المدرجات

ينوي شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي الذي قرر النادي الاستغناء عن خدماته هذا الصيف، السفر إلى الإمارات على نفقته الشخصية من أجل دعم الفريق في مباراة السوبر ضد الزمالك.

الأهلي قرر الاستغناء عن خدمات عبد الفضيل هذا الصيف. بعد أزمة مع اللاعب الذي كان طالب بالحصول على كافة مستحقاته.

ويحتضن ملعب هزاع بن زايد في إمارة أبو ظبي مباراة السوبر يوم الخميس المقبل.

وقال عبد الفضيل لـFilGoal.com: "النادي الأهلي أكبر من أي شخص ولابد أن نتكاتف جميعا من أجل عبور الأزمة التي يمر بها النادي، لأن التاريخ لن يرحم من يتسبب في استمرار الكبوة".

وتابع "لابد أن نفوز في مباراة السوبر حتى يعود الأهلي للطريق الصحيح، ولذلك سأسافر إلى الإمارات من أجل دعم الفريق من المدرجات".

وأكمل "موقفي الآن مع اتحاد الكرة وليس الأهلي طرفا فيه، ولو اتخذت إجراءات لحفظ حقوقي فلن تأتي على حبي ودعمي للنادي".

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