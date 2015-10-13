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#في_القمة – ملعب السوبر يتزين باللونين بالأحمر والأبيض تكريما للأهلي والزمالك

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#في_القمة – ملعب السوبر يتزين باللونين بالأحمر والأبيض تكريما للأهلي والزمالك #في_القمة – ملعب السوبر يتزين باللونين بالأحمر والأبيض تكريما للأهلي والزمالك

قررت إدارة استاد هزاع بن زايد الذي يحتضن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم الخميس، أن تكون الإضاءة باللونين الأحمر والأبيض تكريما لقطبي الكرة المصرية.

ويحتضن ملعب هزاع بن زايد في إمارة أبو ظبي المباراة يوم الخميس المقبل.

وأعرب محمد عبد الله هزام الظاهري الامين العام للاتحاد الاماراتي لكرة القدم في مؤتمر صحفي عن سعادته باستضافة مباراة السوبر.

وكشف هزام عن أمنيته في خروج المباراة بالشكل الذي يليق بالجماهيرية العريضة التي يتمتع بها القطبين في كافة أنحاء الوطن العربي.

وأشار أمين عام الاتحاد الاماراتي، إلى تجهيز حملات توعية للجماهير التي ستحضر اللقاء، سيتم خلالها إبلاغهم بالأشياء غير المسموح باصطحابها إلى داخل الملعب.

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