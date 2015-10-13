نائب رئيس جامعة القناة: مكتبات الجامعة متطورة وفى خدمة الطلاب والباحثين

قالت الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مكتبات الجامعة تزينت بأحدث الكتب والمراجع لتحقيق الهدف الرئيسى الذى وضعته إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وهو اعتماد تقنيات العصر ومواكبة تطوراته المتزايدة، الأمر الذى يستلزم أن يكون لجميع محتويات المكتبة ملامحها الخاصة بها، بالإضافة إلى الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات بوصفها المصدر الرئيسى للمعلومات فى القرن الحالى، وتطوير خدمات المكتبات من خلال نظام آلى متكامل للبحث العلمى.

وأضافت الدكتورة ناهد مصطفى فى تصريحات صحفية أن إدارة المكتبات تعمل من خلال شبكة مكتبات كاملة لتصبح مركزا عصريا لتوفير كافة المصادر المعلوماتية من كتب ومراجع ورسائل علمية ودوريات علمية المطبوعة منها والإلكترونية، لمساندة البرامج البحثية بالجامعة.

وأشارت الى أن الإدارة العامة للمكتبات تنقسم إلي ثلاث إدارات هي إدارة المكتبة المركزية وتشمل أقسام الاستعارة والتزويد والبحث الإلكتروني والتصنيف والفهرسة وتشمل إدارة شئون الكليات وبها أقسام التدريب والمتابعة والتبادل والإهداء بالإضافة إلي إدارة الشئون المالية والإدارية وتشمل أقسام الشئون المالية والشئون الإدارية وأخيرا الإدارات المستحدثة مثل الرسائل العلمية والمكتبة الرقمية.

ومن جانبها أوضحت ماجدة أحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للمكتبات أن الإدارة استعدت جيدا مع بداية العام الدراسى الجديد من خلال إعادة تنظيم الكتب على الأرفف، وعمل استبيان لخدمات المكتبة الرقمية وإعداد لائحة عن خدمات المكتبة الرقمية وإعداد مطوية عن الإدارة العامة للمكتبات وعن خدمات المكتبة المركزية، بالإضافة إلى تنظيم المكان وإعداده لاستقبال الطلاب الجدد.