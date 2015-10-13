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تجديد تعيين عميدى كليتى طب أسنان وتربية نوعية بجامعة أسيوط

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تجديد تعيين عميدى كليتى طب أسنان وتربية نوعية بجامعة أسيوط تجديد تعيين عميدى كليتى طب أسنان وتربية نوعية بجامعة أسيوط
أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بأعمال رئيس الجامعة، عدة قرارات بتعيين عدد من عمداء الكليات بالجامعة.

وتضمنت القرارات تجديد ندب الدكتور إيهاب سعيد عبد الحميد الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس للإشراف على كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط لمدة عام.

كما تم تجديد قيام الدكتور منصور إبراهيم عبد الهادى المنسى الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالعمل عميداً للكلية لمدة عام، بالإضافة إلى تجديد تعيين الدكتور حسنى محمد إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات مديراً تنفيذياً للمعلومات (CIO) ولمدة عام.

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