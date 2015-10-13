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محافظ المنيا: نقل القمامة بالمقلب الوسيط لمدينة مطاى إلى شرق النيل

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محافظ المنيا: نقل القمامة بالمقلب الوسيط لمدينة مطاى إلى شرق النيل محافظ المنيا: نقل القمامة بالمقلب الوسيط لمدينة مطاى إلى شرق النيل
أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن الانتهاء من أعمال نقل القمامة بالمقلب الوسيط لمدينة مطاى إلى المكان المخصص لها بمنطقة شرق النيل، وذلك حرصا على صحة المواطنين وعدم تعرضهم للأمراض الناتجة عن تجميع القمامة بالمقالب الوسيطة أو نقاط تجميع وسط مساكن المواطنين.

كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالعمل على توفير احتياجات المركز من معدات لنقل المقلب الوسيط الموجود بمطاى البلد والذى تم رفع القمامة منة آخر مرة فى عام 2003.

كما وجه المحافظ بضرورة توفير العدد الكافى من اللوادر وعربات النقل لمعاونة معدات مركز ومدينة مطاى فى رفع القمامة ونقلها إلى الظهير الصحراوى الشرقى فى الأماكن المخصصة لذلك، حيث شاركت فى أعمال النقل 18 قلاب و8 لوادر.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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