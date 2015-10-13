وكيل "تعليم الغربية" تجتمع بمديرى الإدارات التعليمية لمناقشة لائحة الانضباط

تعقد فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس بمديرى عموم الإدارات التعليمية العشر، ومسئولى المتابعة بالمديرية والإدارات، ومسئولى التعليم الثانوى العام على مستوى المديرية والإدارات، ومديرى مدارس الثانوى العام الحكومى والخاص، لمناقشة لائحة الانضباط والقرار 357 وآلية تطبيقه فوراً بجميع المدارس، لتحقيق الانضباط السلوكى من جهة، وحضور الطلاب وانتظامهم بالمدارس الثانوية من جهة أخرى.

وعلى الجانب الآخر اجتمعت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بالمهندسة منى بسيونى، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، وأعضاء جهاز التخطيط والمتابعة بالمديرية لبحث أوضاع المدارس المدرجة فى خطة الصيانة.

وطلبت وكيل الوزارة بسرعة إعداد تقرير يحدد فيه مواعيد تسليم جميع المدارس المستهدفة من الصيانة، بالإضافة إلى تقديم مقترح باستخدام الأماكن الفارغة والأراضى التى يمكن ضمها للمدارس لتقليل الكثافات، فضلاً عن إعادة هيكلة جهاز التخطيط والمتابعة بالمديرية.