تعيين الدكتور مسعود غرابة وكيلا للدراسات العليا بتربية رياضية جامعة طنطا

أصدر الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا قراراً بتعيين الدكتور مسعود كمال غرابة الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، وكيلاً لكلية الدراسات العليا والبحوث.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن الدكتور مسعود غرابة قد حصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى التربية الرياضية بقسم التدريب الرياضى بجامعة طنطا عام 1990 م، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2001م، وتولى العديد من المناصب الإدارية فشغل رئيساً لقسم علوم الصحة الرياضية، ثم وكيلاً أسبق للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.