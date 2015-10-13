تعيين الدكتور مسعود غرابة وكيلا للدراسات العليا بتربية رياضية جامعة طنطا

أصدر الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا قراراً بتعيين الدكتور مسعود كمال غرابة الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، وكيلاً لكلية الدراسات العليا والبحوث.

يذكر أن الدكتور مسعود غرابة قد حصل على درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى التربية الرياضية بقسم التدريب الرياضى بجامعة طنطا عام 1990 م، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2001م، وتولى العديد من المناصب الإدارية فشغل رئيساً لقسم علوم الصحة الرياضية، ثم وكيلاً أسبق للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.