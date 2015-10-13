تسمم 3 طلاب بمدرسة المتفوقين فى كفر الشيخ بعد تناولهم وجبة فاسدة

أصيب 3 طلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة، وقال مصدر مسئول بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تتحرى عن مصدر الوجبة، موضحًا تم نقلهم إلى مستشفى العبور.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن لجنة من المديرية والتغذية اخذت عينات من الوجبات المعدة للطلاب وجارٍ تحليلها لمعرفة أسباب تسمم الطلاب بحالات التسمم.

جدير بالذكر أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا انطلقت فيها الدراسة بداية الأسبوع الجارى وتعانى من عدم توفير مقرات إقامة داخل المدارس، حيث لجأت الوزارة إلى استئجار شقق خارجية كما أنها تعاقدت مع شركات تغذية لتوفير وجبات للطلاب.