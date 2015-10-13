محافظ جنوب سيناء يفتتح معسكرا دوليا للشباب

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية لمدينة دهب رافقه فيها مديرو المديريات الخدمية المعنية، وهى مديريات التربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والتموين، والزراعة، والموارد المائية، والشئون الاجتماعية، والطرق، والتعمير، وشركة الكهرباء، والمقالون العرب، ورئيس مدينة دهب، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بذكرى نصر أكتوبر، وافتتاح بعض المشروعات الخدمية لصالح مواطنى المحافظة.

كما قام المحافظ بافتتاح المعسكر الدولى للشباب بطاقة 60 سريرا وتكلفة 1.5 مليون جنيه التابع للهلال الأحمر، وطالب المحافظ الشباب والرياضة بعمل مقايسة لإنشاء حمام سباحة تدريبى، كما قام أيضًا بتفقد تطوير مركز شباب العصله حيث جارى إنشاء ملعب ترتان ثلاثى وملعب نجيل صناعى بتكلفة 500 ألف جنيه.

وتفقد المحافظ أعمال رصف الطرق الداخلية بالمدينة بتكلفة 35 مليون جنيه تنفيذ شركة المقاولون العرب، وإشراف جهاز تعمير سيناء، كما تفقد مستشفى دهب العام وتابع إجراء عمليات الغسيل الكلوى والتى لم تكن موجودة من قبل، وطالب الصحة بتوفير طبيبة نساء وتوليد لحين البدء فى إنشاء المستشفى الدولى بالمدينة.

وتفقد بعض المنشآت السياحية وبعض مراكز الغوص، واستمع لبعض شكاوى المواطنين، وأمر بالنزول لسن القبول بالثانوى العام بدهب لـ200 درجة وتفعيل قرار تخصيص 10% للعلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولى لأهالى المحافظة غير القادرين.

كما قامت مديرية الزراعة بتقديم شتلات وتقاوى الكوسة، والطماطم، والفاصوليا بالمجان لعدد 28 صوبة مهداة من القوات المسلحة.من خلال المرحلة الأولى لمشروع نشر التقنيات الحديثة فى الزراعة، وتوفير فرص عمل، وسد الاحتياجات الغذائية بجميع مدن المحافظة.



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