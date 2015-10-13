تظاهر أولياء أمور داخل "تعليم العامرية" بسبب اغتصاب معلمة بالإسكندرية

تجمهر عدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات والمدرسين داخل مكتب مدير إدارة العامرية التعليمية بالإسكندرية، احتجاجا على عدم توافر الأمن سواء للمدرسات أو لأبنائهم الطلاب، والتى تسببت فى عدة كوارث كان آخرها واقعة اغتصاب معلمة بإدارة العامرية التعليمية.

وطالب أولياء الأمور والمدرسون الغاضبون بتوافر مواصلات آمنة وتعيين المدرسين بمدارس بجانب أماكنهم السكنية وليس بأماكن نائية وبعيدة وخاصة الفتيات والسيدات.

من جانبها قالت نادية مرعى، مدير إدارة العامرية التعليمية، فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، أن الإدارة تبحث حاليا مطالب أولياء الأمور والمدرسين، وأنها تستمع إلى شكواهم وأكدت أنها ستعمل على تلبية مطالبهم، حيث سيتم تخصيص مبنى بالإدارة التعليمية لإنشاء "بيت للمغتربات"، وتوفير مواصلات آمنة بالتنسيق مع المحافظة الإسكندرية مخصص للمعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى رفع مذكرة إلى وزارة التربية والتعليم بتعيين المعلمات بمدارس بجوار أماكن سكنهم.

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