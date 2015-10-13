مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية قبل احتفالات مولد السيد البدوى

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، يرافقه اللواء حاتم عبد الله مساعد مدير الأمن للخدمات واللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية والعميد طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق وخدمات تأمين المسجد الاحمدى والشوارع الجانبية له وساحة الاحتفال بمولد السيد البدوى بمنطقة سيجر.

وتفقد مدير الأمن أيضا أماكن إنشاء نقاط ومنافذ الفرز بمدينة طنطا "مزلقان ترعة القاصد نهاية سكة المحلة الكبرى / تقاطع شارع الجلاء مع الطريق السريع "كوبرى فاروق" أمام نقطة مرور سبرباى –ونقطة مرور سالم - شارع النادى أمام طنطا إسكان".

ووجه مدير الأمن الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والتأكيد على شدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على المنشات الهامة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى والتأكيد على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.