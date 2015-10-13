في_القمة – أحمد الطيب يختار لـ في الجول.. أجمل 3 أهداف في مباريات الأهلي والزمالك

لو طلبنا من نجوم التعليق الرياضي أن يختاروا أفضل 3 أهداف في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.. فإلى أي الأهداف ستذهب أصواتهم؟

FilGoal.com يسأل نجوم التعليق الرياضي على أجمل أهداف مباريات القمة.

والبداية كانت مع المعلق المتميز أحمد الطيب، والذي يكشف لـFilGoal.com 3 أهداف لا ينساها بين الأهلي والزمالك.

أجاب الطيب لـFilGoal.com "في المركز الثالث، اختار هدف محمد صبري الصاروخي في مرمى عصام الحضري".

وأكمل "لا يمكن أيضا أن ننسى هدف محمد أبو تريكة في محمد عبد المنصف في قمة 2007".

وواصل متما "أكثر هدف يعجبني في مباريات القمة، هدف أحمد الكأس بعد مراوغة دفاع الأهلي على خط الملعب".