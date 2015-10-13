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إحالة أوراق متهم في «حرق قسم كرادسة» لمفتي الجمهورية

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إحالة أوراق متهم في «حرق قسم كرادسة» لمفتي الجمهورية إحالة أوراق متهم في «حرق قسم كرادسة» لمفتي الجمهورية

محكمة جنايات الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المتهم عمرو صلاح الفزاني، بإحالته لفضيلة مفتي الديار المصرية، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “اقتحام قسم شرطة كرادسة”، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما حددت جلسة 9 نوفمبر  للنطق بالحكم على المتهم.

وكانت جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار ناجي شحاته قد أصدرت حكمها في مارس الماضي بإحالة أوراق ستة متهمين، من بينهم المتهم في القضية إلى المفتي بعد إدانتهم بقتل مأمور قسم كرداسة ونائبه، و 12 ضابطاً وفرد شرطة في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

 

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