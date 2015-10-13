«الداخلية» يقرر إنشاء غرفة عمليات بقطاع حقوق الإنسان لمتابعة سير الإنتخابات البرلمانية

قالت وزارة الداخلية في بيان له إن فى إطار حرص الوزارة على التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة ولاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى والأداء بأصواتهم أثناء الإنتخابات البرلمانية المقبله .

فقد وجه مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإنشاء غرفة عمليات فرعية بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة للربط مع غرف عمليات المجالس القومية لـ “حقوق الإنسان ، المرأة ، الطفوله والأمومة ، شئون المعاقين” ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة سير الإنتخابات البرلمانية لرصد أية مشكلات ومعوقات أثناء العملية الإنتخابية والعمل على حلها بالتنسيق مع مديريات الأمن المختصه … بالإضافة إلى تلقى البلاغات والشكاوى التى تتعلق بحقوق الإنسان أثناء مجريات العملية الإنتخابية وذلك على الأرقام (01126977222 – 01126977333 – 01126977444).

الخط الساخن – رقم 138.

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