أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الداخلية» يقرر إنشاء غرفة عمليات بقطاع حقوق الإنسان لمتابعة سير الإنتخابات البرلمانية

Google+ Print
«الداخلية» يقرر إنشاء غرفة عمليات بقطاع حقوق الإنسان لمتابعة سير الإنتخابات البرلمانية «الداخلية» يقرر إنشاء غرفة عمليات بقطاع حقوق الإنسان لمتابعة سير الإنتخابات البرلمانية

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية

قالت وزارة الداخلية في بيان  له إن فى إطار حرص الوزارة  على التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة ولاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى والأداء بأصواتهم أثناء الإنتخابات البرلمانية المقبله .

فقد وجه  مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإنشاء غرفة عمليات فرعية بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة للربط مع غرف عمليات المجالس القومية لـ “حقوق الإنسان ، المرأة ، الطفوله والأمومة ، شئون المعاقين” ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة سير الإنتخابات البرلمانية لرصد أية مشكلات ومعوقات أثناء العملية الإنتخابية والعمل على حلها بالتنسيق مع مديريات الأمن المختصه … بالإضافة إلى تلقى البلاغات والشكاوى التى تتعلق بحقوق الإنسان أثناء مجريات العملية الإنتخابية وذلك على الأرقام (01126977222 – 01126977333 – 01126977444).

الخط الساخن – رقم 138.

- البريد الإلكترونى لقطاع حقوق الإنسان

E.HumanRightsSector@moi.gov.eg

- البريد الإلكترونى لجرائم العنف ضد المرأة

E.SGBVDepartement@moi.gov.eg

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا