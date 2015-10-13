تأجيل «اقتحام سجن بورسعيد» لجلسة 31 أكتوبر لسماع أقوال قائد الجيش الثاني

أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار “محمد السعيد الشربيني” محاكمة المتهمين في قضية “اقتحام سجن بورسعيد” لجلسة 31 أكتوبر وذلك لحضور الرئيس المعزول “محمد مرسي العيًاط” من محبسه برفقة الحراسة الازمة على ان تعد القاعة فنياً بشاشات عرض.

وطلبت المحكمة كذلك حضور اللواء “أحمد وصفي” قائد الجيش الثاني الميداني وقت الأحداث لجلسة الثاني من نوفمبر لمناقشته.

وطلبت أيضاً إفادة رسمية من “مديرية امن بورسعيد” عن بيانات المتهم “‘إبراهيم الغضبان” واذا كان محبوساً وقت الأحداث وبيان بالزيارات التي تلقاها والقائم بها خلال الأحداث . فضلاَ عن طلبها حضور كلاً من الضباط “ناصر العروبة ” و ” أحمد فاروق” و “أحمد الموجي” و “محمد شتا” و “محمد شوقي” لجلسة الأول من نوفمبر القادم .