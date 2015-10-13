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مجلس الدولة يحيل دعوى قضائية تطالب بعزل «هشام جنينة» للمفوضين

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مجلس الدولة يحيل دعوى قضائية تطالب بعزل «هشام جنينة» للمفوضين مجلس الدولة يحيل دعوى قضائية تطالب بعزل «هشام جنينة» للمفوضين

هشام جنينة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من أستاذ العلوم السياسية، جمال زهران، وعدد من موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، المطالبة بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه، بدعوى انتمائه لجماعة الإخوان، للمفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

ودفع محامو “جنينة” في الجلسات السابقة بعدم اختصاص المحكمة وﻻئيا بنظر الدعوى، نظرا لأن قرار التعيين يعد من أعمال السيادة، كما أن مدة تعيين رئيس الجهاز 4 سنوات، وﻻ يجوز عزله من منصبه قبل انتهاء تلك المدة.
> وطالب دفاع جنينة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن المقام من الجهاز المركزي للمحاسبات أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر باعتبار رئيس الجهاز موظف حكومي ولا يعامل معاملة الوزراء.
> وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما سابقا برفض عزل جنينة من منصبه، وأكدت في حيثياتها أن جنينة موظف حكومي، ولا يعامل معاملة الوزراء، ما دفعه للطعن على الحكم.

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