أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

400 طالب من سيناء «بدون كليات» بسبب انتظار قرار الـ 5%

Google+ Print
400 طالب من سيناء «بدون كليات» بسبب انتظار قرار الـ 5% 400 طالب من سيناء «بدون كليات» بسبب انتظار قرار الـ 5%

صورة أرشيفية

اشتكى أولياء أمور أكثر من 400 طالب من تأخير تفعيل قرار الـ5% لأبناء سيناء، وهو الأمر الذي حرم أكثر من 400 طالب من دخول أي كلية حتى الأن على الرغم من مرور عدة أسابيع على بدء الدراسة.

وكان ما يقرب من 400 طالب، قد تقدموا بملفاتهم إلى جامعة قناة السويس، وتم تغيير الرغبات، وتجميع الملفات، وعرضها على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الأربعاء الماضي بجامعة عين شمس، وتم التصديق على جميع الملفات على أن تُعرض على لجنة التنسيق الإلكتروني، لتوفير كلية لكل طالب للالتحاق بها، وترسل الكشوفات إلى جامعة قناة السويس، وحتى الأن لم يحدد بعد مصير الطلاب.

وأجرت مدام هالة، “والدة أحد الطالبات”، إتصالات بوزير التعليم الدكتور أشرف الشيحي، والأستاذ سيد عطا، مسئول التنسيق، والدكتور أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وكان الرد من قبل المسؤولين:” انتظروا حتى ينتهي مكتب التنسيق من مراجعة الملفات”، إلا أن الأستاذ سيد عطا، مسئول التنسيق، قد أكد على أن الملفات ما زالت في المجلس الأعلى للجامعات، ولم تصل حتى الأن إلى لجنة التنسيق.

وأكد مدير مكتب الدكتور أشرف حاتم، أن الملفات ستُعرض على لجنة التنسيق الإلكتروني في موعدٍ أقصاه الأحد القادم.

ووجهت والدة أحد الطالبات، استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح ، بالنظر في مصير الطلاب الذين لم يلتحقوا بأية كلية حتى الأن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام