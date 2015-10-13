400 طالب من سيناء «بدون كليات» بسبب انتظار قرار الـ 5%

اشتكى أولياء أمور أكثر من 400 طالب من تأخير تفعيل قرار الـ5% لأبناء سيناء، وهو الأمر الذي حرم أكثر من 400 طالب من دخول أي كلية حتى الأن على الرغم من مرور عدة أسابيع على بدء الدراسة.

وكان ما يقرب من 400 طالب، قد تقدموا بملفاتهم إلى جامعة قناة السويس، وتم تغيير الرغبات، وتجميع الملفات، وعرضها على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الأربعاء الماضي بجامعة عين شمس، وتم التصديق على جميع الملفات على أن تُعرض على لجنة التنسيق الإلكتروني، لتوفير كلية لكل طالب للالتحاق بها، وترسل الكشوفات إلى جامعة قناة السويس، وحتى الأن لم يحدد بعد مصير الطلاب.

وأجرت مدام هالة، “والدة أحد الطالبات”، إتصالات بوزير التعليم الدكتور أشرف الشيحي، والأستاذ سيد عطا، مسئول التنسيق، والدكتور أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، وكان الرد من قبل المسؤولين:” انتظروا حتى ينتهي مكتب التنسيق من مراجعة الملفات”، إلا أن الأستاذ سيد عطا، مسئول التنسيق، قد أكد على أن الملفات ما زالت في المجلس الأعلى للجامعات، ولم تصل حتى الأن إلى لجنة التنسيق.

وأكد مدير مكتب الدكتور أشرف حاتم، أن الملفات ستُعرض على لجنة التنسيق الإلكتروني في موعدٍ أقصاه الأحد القادم.

ووجهت والدة أحد الطالبات، استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنظر في مصير الطلاب الذين لم يلتحقوا بأية كلية حتى الأن.