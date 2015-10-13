وزير الرياضة: لن يتم حل اتحاد الكرة إلا للفساد المالى والدولة لن تتنازل عن مليم من حقها

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن الوزارة قامت بعمل لجنة فور أزمة مباراة السنغال وتم إعداد تقرير عن الأزمة، وبعد الانتهاء من التقرير تم إرساله إلى الجبلاية.

وأضاف عبد العزيز أن التقرير تم تقسيمه إلى عدة أمور منها الأمور المالية التى يجب أن تعود للدولة خاصة وأن الدولة لن تتنازل عن مليم واحد من حقوقها.

وأشار وزير الرياضة أن التقرير تضمن أيضا الإجراءات التى يجب فعلها للتأكد من عدم تكرار الأزمة فى مباريات قادمة، بالإضافة إلى إخطارهم أن يأخذوا بالهم “شوية” لأن هذه الأمور قد تؤثر على عقود أخرى اتحاد الكرة مرتبط بها، فضلا عن أن الجبلاية تحتاج إعادة تنظيم المنظومة الإدارية. وعن حل اتحاد الكرة أكد عبد العزيز انه لن يتم حل الجيلاية الا فى حالة واحدة وجود سبب اساسى وهو المخالفة المالية او أن تكون التحقيقات التى تمت تثبت اننا نسير فى شكل وطريق غير سليم.