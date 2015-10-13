محافظ بورسعيد يوجه بسرعة البدء في أعمال تطوير محطة السكة الحديد

عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، اجتماعاً لبحث التصميمات النهائية الخاصة بتطوير محطة السكة الحديد، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس وحدة التصميمات المعمارية بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومندوب هيئة السكة الحديد.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة البدء في أعمال التطوير ورفع كفاءة المحطة وجميع المرافق بداخلها وأكد محافظ بورسعيد بأنه إلتقي في بداية الأمر بالسيد وزير النقل وعرض عليه ضرورة تطوير المحطة مع الحفاظ علي الشكل التاريخي والأثري لها واضاف المحافظ بانة تم إستعراض التصميمات الخاصة بالتطوير الشامل للمحطة وتم إسناد الاعمال إلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للبدء الفوري في تنفيذ الاعمال المطلوبة وأضاف المحافظ بانه طالب بإعادة تشغيل خط بورسعيد – سوهاج المتوقف عن التشغيل منذ فترة وذلك لخدمة الأهالي وتوفير طريق للسفر المباشر.

وأضاف المحافظ بأن تكلفة أعمال تطوير المحطة 40 مليون جنية مشيراً بأن المحطة لم تمتد اليها يد التطوير منذ فترة كبيرة مما ترتب عليه وصولها إلي الحالة الموجودة عليها حاليا مشيراً بأن السيد وزير النقل إستجاب الي رغبة المحافظة بشان البدء الفوري في أعمال التطوير ورفع الكفاءة وأشار بأن التطوير سوف يراعي الشكل الجمالي والمعماري التي تتميز بة لتكون تحفة معمارية تضاهي مستوي بعض المحطات الاخري كما وجه محافظ بورسعيد جميع التنفيذين المعنيين بالأمر بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير لتذليل أي عقبات والحل الفوري لأي مشكلة تظهر أثناء العمل الذي من المنتظر الانتهاء من خلال شهر اكتوبر 2016.