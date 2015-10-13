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ضبط سيارة محملة بـ100 كيلو بانجو بطريق قنا سفاجا

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ضبط سيارة محملة بـ100 كيلو بانجو بطريق قنا سفاجا ضبط سيارة محملة بـ100 كيلو بانجو بطريق قنا سفاجا
تمكنت قوة أمنية من تأمين الأفواج والطرق السياحية، برئاسة اللواء وليد رشدى، مساعد مدير أمن قنا من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر قبل محاولة سائقها الهرب بالمنطقة الصحراوية بطريق قنا سفاجا.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن قوة أمنية من تأمين الأفواج والطرق السياحية من ضبط عويضة. س.س 50 عاما، أثناء قيادته سيارة ربع نقل تحمل ارقام 3586 ط.ر.ج محملة ب 100 كيلو من نبات البانجو المخدر أثناء تواجدها بطريق قنا – سفاجا، حيث حاول المتهم الهرب بالمدقات الجبلية فور الاشتباه فيه إلا أن القوة الأمنية تمكنت من ضبطه وإحضاره المواد المخدرة.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم والسيارة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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