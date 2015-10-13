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بالصور.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"قطع طريق ناهيا" لجلسة 22 أكتوبر لسماع الشهود

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بالصور.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"قطع طريق ناهيا" لجلسة 22 أكتوبر لسماع الشهود بالصور.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"قطع طريق ناهيا" لجلسة 22 أكتوبر لسماع الشهود
قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، تأجيل محاكمة 3 متهمين، قاموا بالتجمهر وقطع الطريق الدائرى أعلى منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة، وحيازة أسلحة نارية، لجلسة 22 أكتوبر الحالى، لسماع الشهود.

وكان من المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لأقوال الشهود، الذين لم يحضروا، وصمم الدفاع على سماع الشهود، فرفعت المحكمة القضية لإصدار القرار بعد بدئها بدقائق قليلة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من: "عبد الرحمن محمد صلاح"، و"عمرو الحسينى"، و"محمود شحاتة"، بأنهم فى تاريخ 28 أكتوبر 2014 بدائرة قسم بولاق الدكرور اشتركوا فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وقاموا باستعراض القوة والعنف وقاموا بترويع المجنى عليه "أحمد رفاعى" بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادى والمعنوى به.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

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