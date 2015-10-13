أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى فصل دائرة انتخابات صفط اللبن عن كرداسة

Google+ Print
القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى فصل دائرة انتخابات صفط اللبن عن كرداسة القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى فصل دائرة انتخابات صفط اللبن عن كرداسة
قضت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم قبول الدعوى المقامة من سعيد أبو كوع، المرشح عن دائرة بولاق الدكرور، والتى يطالب فيها بفصل مركز صفط اللبن عن كرداسة وضمها لدائرة بولاق الدكرور مع وقف الانتخابات البرلمانية، لعدم انتفاء القرار الإدارى.

واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالجيزة وآخرين.

وذكر الدكتور محمد حمودة المحامى أن فصل صفط عن كرداسة يجعل المراكز غير متساوية بالنسبة للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية، وتفتقد لمبدأ تكافؤ الفرص.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365