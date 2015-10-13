القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى فصل دائرة انتخابات صفط اللبن عن كرداسة

قضت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم قبول الدعوى المقامة من سعيد أبو كوع، المرشح عن دائرة بولاق الدكرور، والتى يطالب فيها بفصل مركز صفط اللبن عن كرداسة وضمها لدائرة بولاق الدكرور مع وقف الانتخابات البرلمانية، لعدم انتفاء القرار الإدارى.

واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالجيزة وآخرين.

وذكر الدكتور محمد حمودة المحامى أن فصل صفط عن كرداسة يجعل المراكز غير متساوية بالنسبة للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية، وتفتقد لمبدأ تكافؤ الفرص.

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