أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"أم" تتهم أحد العاملين بنادى النصر بالاعتداء على نجلها جنسيًا

Google+ Print
"أم" تتهم أحد العاملين بنادى النصر بالاعتداء على نجلها جنسيًا "أم" تتهم أحد العاملين بنادى النصر بالاعتداء على نجلها جنسيًا
حررت السيدة "بطة ع م" بصفتها والدة الطفل "يوسف.ج.ح" 7 سنوات محضرًا رقم 16130 لسنة 2015 قسم شرطة النزهة ضد "ياسر م ع" 48 سنة عامل بنادى النصر بالنزهة اتهمته فيه بمحاولة الاعتداء الجنسى على طفلها وصديق له فى غرفة خلع الملابس بالنادى، لكن الطفلين استطاعا الهرب، مؤكدة أن ابنها يوجد به كدمات بالوجه واليد اليسرى.

وطالبت والدة الطفل بإجراء الكشف الطبى على نجلها وبالفعل تم إجراء الكشف بمستشفى هليوبوليس وبمعرفة الدكتور محمد سعد، وتبين وجود جرح مزمن فى فتحة الشرج، متهمة إدارة النادى بالتسيب والإهمال وتعيين أشخاص لا يصلحون للعمل فى النادى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365