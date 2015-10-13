"أم" تتهم أحد العاملين بنادى النصر بالاعتداء على نجلها جنسيًا

حررت السيدة "بطة ع م" بصفتها والدة الطفل "يوسف.ج.ح" 7 سنوات محضرًا رقم 16130 لسنة 2015 قسم شرطة النزهة ضد "ياسر م ع" 48 سنة عامل بنادى النصر بالنزهة اتهمته فيه بمحاولة الاعتداء الجنسى على طفلها وصديق له فى غرفة خلع الملابس بالنادى، لكن الطفلين استطاعا الهرب، مؤكدة أن ابنها يوجد به كدمات بالوجه واليد اليسرى.

وطالبت والدة الطفل بإجراء الكشف الطبى على نجلها وبالفعل تم إجراء الكشف بمستشفى هليوبوليس وبمعرفة الدكتور محمد سعد، وتبين وجود جرح مزمن فى فتحة الشرج، متهمة إدارة النادى بالتسيب والإهمال وتعيين أشخاص لا يصلحون للعمل فى النادى.



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