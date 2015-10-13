نيابة أمن الدولة العليا تنظر تجديد حبس فتاتين متهمتين بـ"سفارة النيجر"

بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الاول المستشار تامر الفرجانى، نظر تجديد حبس كل من الفتاتين "سارة أ" طبيبة نساء وتوليد، وشقيقتها "يارا" طبيبة صيدلانية، على ذمة التحقيقات فى واقعة استهداف سفارة النيجر بالهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين والانتماء للتنظيم الإرهابى "داعش".

ووصلت الفتاتان منذ قليل، إلى مقر النيابة بمحكمة التجمع الخامس، مرتديات الجلباب الأبيض، وملثمتان بالنقاب الأبيض، ومن المقرر استكمال التحقيقات معهم خلال الجلسة ونظر تجديد حبسهما على ذمة التحقيقات فى القضية.

يشار إلى أن قوات الأمن نجحت فى القبض على الفتاتين لاتهامهما بالاشتراك فى واقعة استهداف سفارة النيجر بالهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.

وكشفت مصادر أمنية أن الفتاتين تنتميان للتنظيم الإرهابى "داعش"، وأن قوات الأمن قبضت عليهما لاشتباههما فى القضية المعروفة بـ"استهداف سفارة النيجر"، مشيرة إلى إنه تم ترحيلهما إلى نيابة أمن الدولة العليا، للمثول للتحقيق فى القضية.

وتواجه المتهمتان، اتهامات تهمة استهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة واستهداف المنشآت العامة والتخطيط لاستهداف السفارات والهيئات الدبلوماسية.