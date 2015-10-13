ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق القصير لـ7 طلاب وإصابة 8

أكد مصدر طبى تابع لمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن عدد المتوفين فى حادث انقلاب السيارة الميكروباص بطريق القصير - قفط من طلاب الثانوية وصل إلى 7 متوفين و8 مصابين.

تبين أن 14 طالب ثانوى كانوا فى طريقهم إلى محافظة قنا، لتقديم واجب العزاء فى والد زميل لهم وعند الكيلو 30 بطريق القصير قفط انقلبت بهم السيارة الميكروباص التى تقلهم، مما أدى إلى مصرع 7 وإصابة 8 بإصابات مختلفة وحرجة، بينهم السائق، وتم نقلهم جميعا لمستشفى القصير المركزى.

انتقل إلى مستشفى القصير المركزى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر وقيادات المحافظة ورئيس مدينة القصير اللواء يوسف الشاهد وعدد كبير من مسئولى المحافظة.

كما شهد محيط مستشفى القصير تكدس عدد كبير من أهالى المصابين والمتوفين وأهالى المدينة وسط صراخ وعويل وحزن على المتوفين والمصابين.

كان قد تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف بالمحافظة بتلقيهم إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 30 طريق القصير قفط.

على الفور تم الدفع بـ8 سيارات وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى القصير المركزى وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بينهم سائق السيارة.

- مصرع 3 اشخاص وإصابة 12 اخرين فى انقلاب سيارة بطريق "القصير - قفط"