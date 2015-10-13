معلومات مجلس الوزراء: انعقاد غرفة عمليات مركزية طوال أيام الانتخابات البرلمانية

أكد اللواء حمدى حلمى، المشرف على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء ستكون فى حالة انعقاد دائم طيلة أيام الاقتراع.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والثلاثين الذى عقدته اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، لمناقشة الاستعداد للانتخابات البرلمانية.

وخلال الاجتماع أيضًا أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، عدم تدخل الحكومة فى مسار العملية الانتخابية فى أى مرحلة من مراحلها، واقتصار دورها على تجهيز كل وسائل الراحة للناخبين وتوفير مظلات أمام اللجان الانتخابية حتى يخرج المشهد الانتخابى بشكل مشرّف أمام العالم.

ومن جهته أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، قيام القوات المسلحة والشرطة بتأمين جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية بشكل كامل، وحتى الانتهاء من عملية الاقتراع بمراحلها المختلفة.

وأشار "قمصان" إلى أنه خلال 30 ثانية يمكن للمواطن معرفة كل البيانات الانتخابية الخاصة به وبيانات دائرته الانتخابية، وذلك عن طريق إرسال رسالة قصيرة SMS تتضمن الرقم القومى على رقم 5151 من أى تليفون محمول، أو إجراء مكالمة تليفونية على ذات الرقم 5151، أو الاتصال برقم أرضى 140، أو الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات، www.elections.eg، كما أوضح أن انعقاد مجلس النواب 2015 سيكون قبل نهاية العام الحالى بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع أيضًا تم عرض مواعيد إجراءات الانتخابات، حيث ستكون المرحلة الأولى من اقتراع المصريين فى الخارج يومى السبت والأحد 17 و18 أكتوبر 2015، والمرحلة الثانية ستكون يومى السبت والأحد 21 و22 نوفمبر 2015، بينما المرحلة الأولى من اقتراع المصريين فى الداخل ستكون يومى الأحد والاثنين 18 و19 أكتوبر 2015، والمرحلة الثانية يومى الأحد والاثنين 22 و 23 نوفمبر 2015، وسيكون إعلان نتائج المرحلة الأولى وتلقى التظلمات والفصل فيها يومى 20 و 21 أكتوبر 2015، ونتائج المرحلة الثانية ستكون يومى 24 و25 نوفمبر 2015، أما النتائج النهائية للمرحلة الأولى ستكون يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2015، والنتائج النهائية للمرحلة الثانية ستكون يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2015.

ويتسلم الناخب بطاقتى اقتراع الأولى للنظام الفردى باللون الأبيض ويختار فيها الناخب العدد المطلوب اختياره وفقاً لعدد المقاعد بتلك الدائرة (1، 2، 3،4)، والبطاقة الثانية لنظام القوائم باللون الأخضر ويختار فيها الناخب قائمة واحدة فقط.

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