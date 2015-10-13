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رئيس جهاز العبور لحملة قرفنا:"اللى هيرمى زبالة هيتحبس ويدفع 100 ألف جنيه"

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رئيس جهاز العبور لحملة قرفنا:"اللى هيرمى زبالة هيتحبس ويدفع 100 ألف جنيه" رئيس جهاز العبور لحملة قرفنا:"اللى هيرمى زبالة هيتحبس ويدفع 100 ألف جنيه"
أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور، أن من يتم ضبطه يلقى قمامة فى الشوارع داخل المدينة سيتم تطبيق عليه القرار الجمهورى، والذى ينص على توقيع غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل لـ100 ألف جنيه.

وأضاف المهندس أمين غنيم فى تصريح لـ"اليوم السابع" ردًا على بعض المواطنين الذين دعوا لإلقاء القمامة أمام الجهاز ضمن حملة "قرفنا"، أن من يتم ضبطه سيتم تسليمه للشرطة، مشيرًا إلى أن الجهاز يوفر صناديق قمامة بكافة الشوارع بمختلف الأحياء، ويتم نقلها بواسطة سيارات القمامة التباعة للشركات المتعاقدة مع الجهاز بصفة يومية.

وكان أحد المواطنين بمدينة العبور قد دعا لتنظيم حملة لإطلاق القمامة أمام جهاز العبور اعتراضا على انتشار القمامة بالمدينة على حد زعمه.

- أهالى العبور يلقون القمامة أمام جهاز المدينة غدا فى حملة "قرفنا"

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