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بالصور.. قاضى اقتحام سجن بورسعيد يطلب سماع أقوال مرسى واللواء أحمد وصفى

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بالصور.. قاضى اقتحام سجن بورسعيد يطلب سماع أقوال مرسى واللواء أحمد وصفى بالصور.. قاضى اقتحام سجن بورسعيد يطلب سماع أقوال مرسى واللواء أحمد وصفى
قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، تأجيل محاكمة 51 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شحصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لجلسة 31 أكتوبر الحالى لسماع الشهود.

اليوم السابع -10 -2015

كما قررت المحكمة طلب سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد مرسى بجلسة 31 أكتوبر الحالى، على أن يتم إعداد قاعة الجلسة بشاشة عرض، كما تطلب إفادة رسمية عن بيانات المتهم إبراهيم محمد الغضبان بشأن سجنه وتاريخ خروجه، كما يطلب عددًا من الضباط بمديرية أمن بورسعيد، واللواء أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى وقت الأحداث.

اليوم السابع -10 -2015

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لعدد كببر من شهود النفى، الذين اصطفوا حول القفص فور رفع القاضى للجلسة، وذلك للحديث مع المتهمين والاطمئنان عليهم، كما تحدث المتهمون مع دفاعهم حول القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

شهود النفى يصطفون حول قفص المحكمة للتحدث مع متهمى "اقتحام سجن بورسعيد"
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