أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحالة أوراق متهم فى إعادة إجرءات محاكمته بـ "اقتحام قسم كرادسة" للمفتى

Google+ Print
إحالة أوراق متهم فى إعادة إجرءات محاكمته بـ "اقتحام قسم كرادسة" للمفتى إحالة أوراق متهم فى إعادة إجرءات محاكمته بـ "اقتحام قسم كرادسة" للمفتى
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى" والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإحالة المتهم عمرو صلاح الفزانى لفضيلة المفتى، وذلك فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم شرطة كرادسة"، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم الذى طلب بالبراءة لموكله، مستندًا على عدم جدية التحريات، و بإنتقاء صلة موكله بالواقعة، لافتًا إلى ان وجوده في الواقعة كان عرضيًا. وأستند في دفاعه على عدم معقولية الواقعة، وعدم ضبط أسلحة ومتفجرات مع المتهم، كما دفع بعدم ثبوت الجريمة.

وكانت جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار ناجي شحاته قد أصدرت حكمها في مارس الماضي بإحالة أوراق ستة متهمين في القضية إلى المفتي بعد إدانتهم بقتل مأمور قسم كرداسة ونائبه، و 12 ضابطاً وفرد شرطة في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365