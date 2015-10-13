إحالة أوراق متهم فى إعادة إجرءات محاكمته بـ "اقتحام قسم كرادسة" للمفتى

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى" والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإحالة المتهم عمرو صلاح الفزانى لفضيلة المفتى، وذلك فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم شرطة كرادسة"، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم الذى طلب بالبراءة لموكله، مستندًا على عدم جدية التحريات، و بإنتقاء صلة موكله بالواقعة، لافتًا إلى ان وجوده في الواقعة كان عرضيًا. وأستند في دفاعه على عدم معقولية الواقعة، وعدم ضبط أسلحة ومتفجرات مع المتهم، كما دفع بعدم ثبوت الجريمة.

وكانت جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار ناجي شحاته قد أصدرت حكمها في مارس الماضي بإحالة أوراق ستة متهمين في القضية إلى المفتي بعد إدانتهم بقتل مأمور قسم كرداسة ونائبه، و 12 ضابطاً وفرد شرطة في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

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