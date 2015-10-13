بالصور.. القوات المسلحة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن انضمام دفعات جديدة من الضباط المتخصصين إلى صفوف القوات المسلحة يمثل قوة جديدة تضاف إليها، وتدعم مسيرتها كى تواصل العطاء من أجل مصر وخدمة شعبها العظيم فى كل المجالات، مشيرا إلى أن اختيارهم وانتقاءهم للانضمام للكلية الحربية دليل على قدرتهم على الوفاء بالمهام والمسئوليات التى يحمل رجال القوات المسلحة أمانتها لحفظ أمن وسلامة الوطن وصون مقدساته.

وطالب الخريجين الجدد بالحفاظ على المبادئ والقيم والتقاليد الراسخة للعسكرية المصرية ومواصلة العلم والإطلاع والمعرفة، والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم من أجل تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى، وأن يكونوا قدوة فى الانضباط وإنكار الذات والتضحية والتفانى فى تنفيذ المهام والمسئوليات الوطنية التى سيحملون أمانتها.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها اللواء أركان حرب مجدى فؤاد حجازى مساعد وزير الدفاع نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة خلال مراسم الاحتفال بتخريج الدفعات "107 أطباء" و"73 ب مهندسين" و "61 ب مختلط" من الطلبة الجامعيين بالكلية الحربية.

بدأت مراسم الاحتفال بطابور العرض العسكرى يتقدمهم حملة الأعلام شارك فيه طلبة الكلية الحربية والطلبة الخريجون.

وقلّد اللواء أركان حرب مجدى فؤاد حجازى أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية، وردد الخريجون قسم الولاء.

وألقى اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن خريجى الكلية الحربية يثبتون كما أثبت أسلافهم أنهم حماة هذا الوطن سلماً وحرباً، وأوصاهم بحمل الأمانة بكل الصدق والفداء للوطن والحفاظ على القيم والتقاليد العسكرية العريقة، مؤكداً أن انتماءهم للعسكرية المصرية العريقة شرف ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم، لأنهم سيصبحون حماة الوطن والسند القوى لشعب مصر العظيم.



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