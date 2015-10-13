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"المقاولين المصريين" ينظم معرضا عقاريا لتوفير وحدات سكنية بأسعار منخفضة

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"المقاولين المصريين" ينظم معرضا عقاريا لتوفير وحدات سكنية بأسعار منخفضة "المقاولين المصريين" ينظم معرضا عقاريا لتوفير وحدات سكنية بأسعار منخفضة
أكد تحالف المقاولين المصريين، أنه من المقرر أن يتم إطلاق معرض تحيا لتنشيط السوق العقارى والمقرر إقامته تحت رعاية مجلس الوزراء قريبا.

من جانبه قال عمر الطهطاوى رئيس تحالف المقاولين المصريين، إن الهدف من إقامة المعرض تنشيط السوق العقارى داعيا الشركات العقارية لتخفيض الوحدات السكنية.

وأضاف الطهطاوى فى بيان له، أن أزمة الدولار المتداولة حاليا أثرت بشدة فى تباطؤ حركة البيع والشراء فى السوق العقارى، مما أثر على عدم قدرة العديد من شركات القطاع الخاص على صرف مستحقات العاملين بها، وهو ما دعا التحالف للتفكير فى إقامة المعرض للتغلب على العراقيل التى تواجه السوق العقارى خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وأكد أن معرض تحيا مصر سيشهد طرح وحدات سكنية من معظم الشركات المشاركة بوحدات سكنية منخفضة الأسعار حتى تتناسب مع كافة الأطياف وفئات المجتمع.

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مصر 365

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