قبل مواجهتهم.. كين نجم توتنام: لاعبو ليفربول الدوليين ينتظرون العمل مع كلوب بفارغ الصبر

قال هاري كين مهاجم توتنام إن لاعبي ليفربول يتشوقون لبدء العمل تحت قيادة مدربهم الجديد يورجن كلوب الألماني.

وسيخوض ليفربول مباراته الأولى مع كلوب السبت المقبل أمام توتنام المضيف في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى كلوب تدريب ليفربول بعد إقالة الأيرلندي الشمالي برندان رودجرز بسبب سوء النتائج.

ونشرت صحيفة (جارديان) قول كين:"في المباريات الأولى لأي مدرب جديد الكل يحاول إثبات نفسه. ربما ليفربول سيكون أفضل بنسبة 5% عن المعتاد في مواجهتنا".

وأضاف "نتوقع هذا. لاعبو ليفربول في منتخب إنجلترا لا يستطيعون الانتظار للعودة لبدء العمل تحت قيادة كلوب".