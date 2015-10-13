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سقوط عاطلين تخصصا فى سرقة رواد البنوك بأكتوبر

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سقوط عاطلين تخصصا فى سرقة رواد البنوك بأكتوبر سقوط عاطلين تخصصا فى سرقة رواد البنوك بأكتوبر
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطلين لاتهامهما بتتبع رواد البنوك بأكتوبر وسرقتهم بالإكراه وكشفت التحريات أن المتهمين ارتكبا 25 جريمة سرقة.

تعددت البلاغات أمام اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بتعرض رواد البنوك بدائرة قسم أول أكتوبر للسرقة عقب صرفه مبالغ مالية من البنوك.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تبين أن "أ.ح" و"ح.م" عاطلين وراء ارتكاب تلك الوقائع، وبإعداد كمين بهما تم ضبطهما وتبين ارتكابهما 25 جريمة سرقة بالإكراه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365