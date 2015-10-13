إصابة عميد "تجارة السويس" فى حادث تصادم بطريق القاهرة الصحراوى

شهد طريق السويس القاهرة الصحراوى بالسويس صباح اليوم، تصادم سيارتين ملاكى، مما أسفر عن إصابة الدكتور جمال سلامة عميد كلية التجارة بجامعة السويس والأستاذ فى العلوم السياسية.

تلقى اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارتين "ع ا ب 392" مع "ط س م 3897" بمنطقة الجفرا بطريق السويس القاهرة الصحراوى، أسفر عن إصابة الدكتور جمال سلامة عميد كلية التجارة بكسور وكدمات وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحى.

قال مصدر طبى فى تصريحات خاصة، إن حالة عميد كلية التجارة مستقرة، وسوف يتم نقله عصر اليوم إلى أحد مستشفيات بالقاهرة بناء على طلبه، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.