بالصور..المحكمة تتنازل عن حبس متهم بـ"أنصار بيت المقدس" أهانها بعد اعتذار الدفاع

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالحبس 3 سنوات مع الشغل للمتهم أحمد ممدوح إبراهيم لإهانته المحكمة، وذلك بعد أن سمحت له بالخروج من القفص الزجاجى، إلا أنه قال إنه تعرض لتعذيب شديد ولم يعرض على الطب الشرعى، ثم قام بخلع التيشيرت الخاص به فأمر رئيس المحكمة بإعادته للقفص، وعند دخوله ردد "حسبى الله ونعم الوكيل فى ظلمكم"، وبعد اعتذار هيئة الدفاع تنازلت المحكمة عن الحكم، واعتبرت الحكم كأن لم يكن.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.